Ремонт ноутбуков ACER

Наш менеджер перезвонит Вам в течение 5 минут

Диагностика бесплатная

Выезд мастера в течение часа бесплатный

Любой ремонт за 1 день

Опыт мастеров больше 10 лет

Разумные цены за ремонт

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Профессиональный ремонт компьютерной техники ACER в Москве и МО

Ремонт
Неисправности
О нас
Контакты
Цены
8 (495) 240 80 81

Мы онлайн 24/7
Профессиональный ремонт компьютерной техники ACER в Москве и МО
Ремонт
Цены
О нас
Контакты
Неисправности
Мы онлайн 24/7
8 (495) 240 80 81
Причины частых неисправностей
Не пытайтесь самостоятельно исправить поломку, если не обладаете должными навыками. Это может привести к ухудшению работы или к уменьшению срока службы Вашего ноутбука.
Оставить заявку
  • Удар или перегрев
  • Забитая система охлаждения
  • Неисправность блока питания
Не включается, индикаторы не горят
Оставить заявку
  • Скорее всего засорена система охлаждения
  • Сбои в работе операционной системы
Греется, шумит, сам выключается
Оставить заявку
  • Проблемы с BIOS
  • Проблема с оперативной памятью
  • Проблема с видеокартой
Включается, но нет изображения
Оставить заявку
  • Разрывы в шлейфе
  • Разбита матрица
  • Неисправность в материнской плате
На экране разводы, полосы
Оставить заявку
  • Залитие клавиатуры жидкостью
  • Сгорела микросхема
  • Физические повреждения
Не работает клавиатура
Оставить заявку
  • Проблемы с жёстким диском
  • Неисправность операционной системы
Виснет, медленно работает, ошибки
Оставить заявку
  • Наличие вирусов
  • Проблема в драйвере
  • Проблема в сетевой карте
Нет подключения к интернету
Оставить заявку
  • Сбой в работе цепи зарядки аккумулятора
  • Неисправности в блоке питания или материнской плате
Не работает зарядное устройство
Закажите ремонт вашего устройства на сайте и получите скидку 25%
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Мастер по ремонту приедет с запчастями и инструментами к вам домой, офис, кафе и сделает ремонт при вас
Прайс-лист на ремонт
Ноутбуки
Ноутбуки
Ноутбуки платные игровые
Ноутбуки платные игровые
Восстановление ОС с сохранением данных
3990 руб
Диагностика заявленной неисправности, оплачивается только в случае отказа от ремонта
990 руб
Нештатные работы с ПО
1750 руб
Полная диагностика системы для выявления скрытых и плавающих дефектов
1500 руб
Прошивка BIOS на программаторе Техас
4950 руб
Снятия пароля с OC, HDD (если возможно)
2200 руб
Установка ОС с полным набором драйверов
2950 руб
Замена BGA компонентов
9750 руб
Замена внешнего источника питания
500 руб
Замена второго и последующих модулей
990 руб
Замена любого модуля устройства
3300 руб
Замена разъемов
4800 руб
Ремонт электронных плат
11265 руб
Сборка-разборка, устранение плохого контакта во внутренних разъемах
3300 руб
Перенос данных при установке новой ОС до 1000 гб
2200 руб
Перенос данных при установке новой ОС до 500гб
1700 руб
Перенос данных при установке новой ОС от 1000 гб
2500 руб
ТО ноутбука (диагностика, чистка системы охлаждения)
4390 руб
Сложная чистка устройства с применением спецсредств и оборудования
3390 руб
Сложная чистка устройства с применением спецсредств и оборудования
3390 руб
Чистка системы охлаждения и замена термопасты
2000 руб
Ремонт корпусных элементов
4800 руб
Выполнение нештатных работ с электронными платами и компонентами
6550 руб
Замена BGA компонентов
13300 руб
Замена внешнего источника питания
450 руб
Замена любого модуля устройства
4500 руб
Замена разъемов
6550 руб
Комплексная замена нескольких модулей устройства
7300 руб
Нештатные работы с ПО
1565 руб
Перенос данных при установке новой ОС
1565 руб
Полная диагностика системы для выявления скрытых и плавающих дефектов
2050 руб
Ремонт корпусных элементов
6550 руб
Ремонт электронных плат
16800 руб
Сложная чистка устройства с применением спецсредств и оборудования
4450 руб
Снятия пароля с OC, HDD, BIOS (если возможно)
1965 руб
Установка ОС с полным набором драйверов
2950 руб
Чистка системы охлаждения и замена термопасты на игровом ноутбуке
2500 руб
Этапы выполнения работ
Оставляете заявку. Привозите технику самостоятельно или передаете курьером﻿
Заявка﻿
Проводится точная и полная диагностика﻿
Диагностика﻿
Согласовываем цену и приступаем к работе﻿
Расчет стоимости﻿
Передаем исправное устройство в удобное для вас время﻿
Устройство
работает!﻿
Наши мастера справятся с любыми поломками, которые проявятся в вашем ноутбуке или моноблоке.

Они проведут диагностику устройства, после чего отремонтируют её в кратчайшие сроки!
и через 5 минут с вами свяжется наш менеджер
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наши преимущества
Более 90% требуемых для ремонта запчастей есть на нашем складе﻿
Склад запчастей﻿
Гарантийная и послегарантийная
поддержка клиентов﻿
Расширенная гарантия﻿
Все наши мастера имеют образование и большой стаж работы инженерами﻿
Опытные мастера﻿
С использованием аккредитованных инструментов и оборудования﻿
Бесплатная диагностика﻿
Ответы на популярные вопросы
Сколько стоит диагностика ноутбука?
Диагностика ноутбука в нашем сервис центре производится БЕСПЛАТНО
Сколько времени займет ремонт ноутбука?
Сроки ремонта ноутбука зависят от сложности поломки, варьируются от 1 часа до 3-5 дней
Даете ли вы гарантию на ремонт ноутбука?
Да, на все виды ремонта даем гарантию. А также на комплектующие есть гарантия от 1 месяца до 3-х лет.
Есть ли выезд мастера на дом или в офис?
Выезд на дом или в офис у нас абсолютно бесплатный
Какие запчасти вы используете в ходе ремонта?
Мы работаем с новыми оригинальными запасными частями поставляемых от производителя. Если оригинальные детали недоступны, мы поставим проверенные комплектующие с тех же заводов, которые производят оригинальные детали.
О нас
Наша команда занимается ремонтом компьютеров с 2012 года.
Специалисты имеют стаж работы более 10 лет, благодаря чему могут совершить абсолютно любой ремонт в самые короткие сроки!

В нашем распоряжении различное оборудование и устройства для поиска проблем и ремонта любой сложности. Множество сертификатов и стажировка во многих ведущих сервисных центрах России.

Вы можете нам доверять!﻿
Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.

Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!

Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.

Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!﻿
Отзывы
Контакты
Профессиональный ремонт компьютерной техники в Москве и МО
Телефон: 8 (495) 240 80 81
Наш адрес : 2-я Филевская 8к1
и через 5 минут с вами свяжется наш менеджер
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
или позвоните нам
8 (495) 240 80 81
Профессиональный ремонт компьютерной техники ACER в Москве и МО
I am ready for a long road flight for work with a week- or months-long projects.
Отправить заявку
Made on
Tilda