Наша команда занимается ремонтом компьютеров с 2012 года . Специалисты имеют стаж работы более 10 лет, благодаря чему могут совершить абсолютно любой ремонт в самые короткие сроки! В нашем распоряжении различное оборудование и устройства для поиска проблем и ремонта любой сложности. Множество сертификатов и стажировка во многих ведущих сервисных центрах России. Вы можете нам доверять!﻿

Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.



Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!



Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.



Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!﻿