Более 90% требуемых для ремонта запчастей есть на нашем складе
Склад запчастей
Гарантийная и послегарантийная поддержка клиентов
Расширенная гарантия
Все наши мастера имеют образование и большой стаж работы инженерами
Опытные мастера
С использованием аккредитованных инструментов и оборудования
Бесплатная диагностика
Ответы на популярные вопросы
Сколько стоит диагностика ноутбука?
Диагностика ноутбука в нашем сервис центре производится БЕСПЛАТНО
Сколько времени займет ремонт ноутбука?
Сроки ремонта ноутбука зависят от сложности поломки, варьируются от 1 часа до 3-5 дней
Даете ли вы гарантию на ремонт ноутбука?
Да, на все виды ремонта даем гарантию. А также на комплектующие есть гарантия от 1 месяца до 3-х лет.
Есть ли выезд мастера на дом или в офис?
Выезд на дом или в офис у нас абсолютно бесплатный
Какие запчасти вы используете в ходе ремонта?
Мы работаем с новыми оригинальными запасными частями поставляемых от производителя. Если оригинальные детали недоступны, мы поставим проверенные комплектующие с тех же заводов, которые производят оригинальные детали.
О нас
Наша команда занимается ремонтом компьютеров с 2012 года. Специалисты имеют стаж работы более 10 лет, благодаря чему могут совершить абсолютно любой ремонт в самые короткие сроки!
В нашем распоряжении различное оборудование и устройства для поиска проблем и ремонта любой сложности. Множество сертификатов и стажировка во многих ведущих сервисных центрах России.
Вы можете нам доверять!
Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.
Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!
Мы всегда готовы к общению с вами, обсуждению вашей проблемы и консультации по ней.
Сделайте заявку и уточняйте вашу проблему и цену его ремонта - поверьте, вы будете удивлены!
Отзывы
Муж носил в починку ноутбук, оставил на диагностику в сервисе. Через 2 часа перезвонили, оказалось поломка не очень серьезная и можно будет забрать уже на следующий день. После ремонта прошла почти неделя, ноут работает без каких-либо нареканий, сервису 5 с плюсом за оперативность и лояльные цены.
Салахова Анастасия
В понедельник отдал свой ноут в ремонт, экран потемнел, ничего не было видно. Вчера уже забрал полностью исправный ноут. Оказалось дело в шлейфе матрицы, думал очень дорого обойдется, но терпимо. Теперь совершенно четкое изображение, как и должно быть. Делали быстро, на работу дали гарантию. Очень доволен работой данного сервиса!
Олег Савельев
Ремонтировал ноутбук - долго искал, где поменять экран, так как дисплеев в других местах не было в наличии, только под заказ через 3 недели. К моему удивлению, в этом сервисе заменили дисплей в этот же день, цены адекватные, рекомендую!
Марат Ашимов
Сломался ноутбук, нужен был качественный и быстрый ремонт. Обратился в данный сервисный центр. Произвели профилактику быстро. Устранили все неполадки. Приятное обслуживание персонала. Рекомендую!
Максим Лебедев
Ребёнок сломал дисплей на ноутбуке, так расстроилась. Думала если даже заменять то уже не будет как прежде при покупке. Мастера вежливые, не ожидала такой оперативной работы. Ноутбук работает отлично, и даже не скажешь что дисплей не родной! Огромная благодарность мастерам своего дела!
Елена Лопарева
Обратилась в сервис с проблемой ноутбука, сын залил его водой. Думала ремонту уже не подлежит. Но ребята успокоили и приняли в работу. Ноутбук работает отлично. Спасибо вам огромное.
Корж Марина
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Профессиональный ремонт компьютерной техники в Москве и МО